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شاهد: هبوط ناجح لصواريخ يعاد استخدامها

14/1/2017

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخا من طراز فالكون من ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتستأنف بذلك الشركة إطلاق الصواريخ لأول مرة منذ انفجار صاروخ كانت أطلقته في سبتمبر أيلول الماضي.

وبعد عشر دقائق من إطلاق الصاروخ هبطت المرحلة الأولى بنجاح على منصة في المحيط الهادي.

ويهدف الصاروخ، الذي أطلق من قاعدة فاندنبرج بولاية كاليفورنيا، إلى وضع عشرة أقمار صناعية في الفضاء لصالح شركة للاتصالات.

وتسعى سبيس إكس لإعادة استخدام الصواريخ تقليصا للنفقات.

وتراجعت الخطط الطموحة لإيلون ماسك مؤسس ومالك سبيس إكس منذ انفجار سبتمبر أيلول الذي وقع أثناء تزويد صاروخ بالوقود قبل إطلاقه من فلوريدا.

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