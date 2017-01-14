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شاهد: مشاجرة باللكمات داخل طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريا

14/1/2017

تبادل مسافران اللكمات على متن طائرة ركاب متجهة إلى لندن، مما أجبر قائدها على الهبوط اضطراريا في إسطنبول.

وأظهر مقطع فيديو داخل الطائرة اثنين من الركاب –أحدهما شاب والآخر كبير السن- وهما يتجادلان قبل أن يمطرا بعضهما باللكمات.

 ووقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة طيران "الشرق الأوسط" خلال رحلة من بيروت إلى لندن.

وقال أحد الركاب، طلب عدم الكشف عن هويته لموقع صحيفة "ذا صن" البريطانية إن المشاجرة وقعت عندما بدأ الراكب كبير السن في الصراخ وتوجيه الشتائم لراكب آخر وزوجته، وحاولت إحدى مضيفات الطائرة التدخل للفصل بينهما إلا أن الرجل الكبير دفعها بعنف، ثم جاءت مضيفة أخرى للمساعدة إلا أنه قام بضربها أيضا، ليتدخل الراكب الشاب للدفاع عنها.

وأضاف الراكب أن باقي الركاب كانوا خائفين حقا من الراكب كبير السن، والذي بدا عنيفا واستخدم سبابا بذيئا في حديثه وتهديده للمضيفات.

وبعد نحو 15 دقيقة هدأ الجميع وعادوا إلى مقاعدهم؛ إلا أن الرجل العجوز قام مرة أخرى وطلب الذهاب إلى المرحاض، وتوجه  نحو الراكب الشاب حيث بدأ الفيديو. وعندما هبطت الطائرة في إسطنبول صعد 4 من رجال الأمن ليقتادوا الرجل العجوز خارجها. وشعر الركاب بالارتياح لهذا الإجراء.

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