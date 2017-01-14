شاهد: مذبحة في مراعي بيرو بمقتل 180 ألف ألبكة

شهدت مقاطعة ايكاوتشو في وسط بيرو مذبحة في حيوان " الألبكة" حيث قتل ما لا يقل عن 180 ألف من هذه النوعية بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى مستوى التجمد.

وبسبب تجمد المياه وكذلك الأعشاب جاعت حيوانات الألبكة وتجمدت حتى نفقت.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنه بسبب عدم وجود المياه في البحيرات ضعفت الحيوانات التي لا تستطيع تحمل البرد القارس والأمطار.

وطالب المزارعون السلطات الإقليمية بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى لديهم من هذه الحيوانات.

والألبكة هو حيوان ثديي ذو حافر مدجن شبه مستأنس من فصيلة الجمليات يعيش في أعالي جبال الإنديز بأمريكا الجنوبية ويشبه الخروف طويل الرقبة، ويشبه أيضا اللاما الصغيرة.