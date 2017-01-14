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شاهد: محاولة انتحار تحت عجلات قطار

14/1/2017

أظهرت كاميرات المراقبة شخصا يلقي بنفسه فوق شريط قطار كاد أن يمر فوقه ويشطره إلى نصفين، لكنه نجا بمعجزة وقام سالما.

ووقع الحادث في محطة قطار "فيتشابوري" جنوب تايلاند.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد حضرت أطقم إسعاف إلى المحطة لكنها لم تجد الرجل، ليتم العثور عليه في وقت لاحق، ويتضح أنه عاطل عن العمل ويبلغ من العمر 23 عاما من منطقة "بوريرام" في شرق تايلاند.

وقال سكان محليون إنهم رأوه يتجول في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. ويقال إنه كان يعاني من الاكتئاب وحاول إيذاء نفسه قبل ذلك، وتبين أنه لم يصب بأذى ما عدا قطع صغير في الساق. ولم يذكر ما إذا كان سيواجه أي اتهامات.

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