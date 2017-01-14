البث الحي
منوعات

شاهد: حصيلة قرويين هنود من مهرجان لصيد الأسماك

14/1/2017

قام قرويون هنود بصيد جماعي للأسماك خلال مهرجان بهوغالي بيهو عند بحيرة غورويماري في قرية بانباري على بعد حوالى خمسين كيلومترا من مدينة غواهاتي في ولاية أسام الهندية، في ختام موسم الحصاد.

وتقليديا يستخدم الناس هذه البحيرة لصيد الأسماك مرة واحدة خلال السنة، وبالتالي يحافظ الموقع على موارده من أجل الطيور المهاجرة.

وتقع مدينة غواهاتي بين ضفاف نهر براهمابوترا و سفوح هضبة شيلونج شرق الهند.

وتوجد بالمدينة بحيرة ديبور بيل للمياه العذبة التي تعد واحدة من أكبر البحيرات العذبة في وادي نهر براهمابوترا, وفي العصور القديمة كانت تستخدم لبناء سفن ترسانات تاي- أهومس و المغول, و تعتبر هذه البحيرة من أهم مواقع الجذب السياحي لمدينة غواهاتي بسبب تعدد الأنواع الغريبة من الطيور بها.

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)