حماس: تركيا توافق على تزويد محطة الكهرباء في غزة بالوقود

محطة كهرباء غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، اليوم السبت، إن تركيا وافقت على إرسال كميات من الوقود لتزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة، كمساهمةٍ منها في معالجة الأزمة المتفاقمة.

وتابعت الحركة، في بيان لها: "تلقى إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، اتصالاً من مؤسسة الرئاسة التركية، اُبلغ خلاله بالموافقة على إرسال كميات من الوقود بشكل عاجل، للمساهمة في معالجة أزمة الكهرباء".

وأوضحت الحركة أن الموافقة التركية جاءت في أعقاب "اتصالات مكثفة أجراها هنية مع مؤسسة الرئاسة التركية للمساهمة في حل الأزمة".

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، خلال البيان، الرئاسة التركية للاستمرار في بذل الجهود من أجل معالجة أزمة الكهرباء في القطاع بشكل كامل.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليونا نسمة أزمة كهرباء حادة منذ 10 سنوات،. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.

