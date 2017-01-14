حزب نمساوي يدعو لحظر "الإسلام الفاشي"

دعا رئيس حزب الحرية المنتمي لليمين المتطرف في النمسا لسن قانون يحظر "الإسلام الفاشي" والرموز الإسلامية على غرار قانون موجود يحظر الرموز النازية قائلا إن الإسلام يمكن أن يقضي على المجتمع الأوربي.

وقال هاينز كريستيان شتراسه أمام الآلاف من مؤيديه في اجتماع الحزب في سالزبورج بمناسبة العام الجديد إن النمسا في حاجة "لقانون يحظر الإسلام الفاشي."

ودعا شتراسه إلى وضع نهاية لما أسماه "سياسة الأسلمة" التي تنتهجها الحكومة الإئتلافية.

ودعا حزب الشعب، وهو حزب صغير ينتمي للائتلاف الحاكم، لخفض عدد طلبات اللجوء التي يتم قبولها إلى النصف هذا العام لتصل إلى 17 ألفا فقط. لكن شتراسه رد بالقول "نريدها صفرا بل وتحت الصفر فيما يتعلق بالهجرة".

وقال متحدث باسم الحزب لدى سؤاله لتوضيح تلك التصريحات إن أي قانون ضد العناصر المتطرفة من المسلمين يجب أن يكون مشابها للقانون الذي طرحته النمسا بعد الحرب العالمية الثانية بشأن حظر الحزب النازي والرموز النازية.

