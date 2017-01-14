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بالصور: قطع رؤوس وأطراف 3 أسود لاستخدامها في السحر الأسود

14/1/2017

بالصور: قطع رؤوس وأطراف 3 أسود لاستخدامها في السحر الأسود

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لثلاثة أسود عثر عليها مذبوحة ومقطوعة الأطراف بشكل وحشي في جنوب أفريقيا.

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن صاحب الأسود يدعى "أندريه دي لانج" يعتقد أن من فعل ذلك يريد استخدام الرأس والأطراف في السحر الأسود.

وقال "أندريه" إنه استيقظ صباحا ليجد أسوده مقتولة ومشوهة بشكلٍ بشع، ويعتقد أنه قد تم تقديم السم إليها داخل عرينها ثم جرها للخارج للحصول على الرؤوس والأطراف بغرض استخدامها في السحر الأسود.

وقد وقع الهجوم في خارج قرية تزانين في مقاطعة ليمبوبو، وهي ليست بعيدة عن حدود زيمبابوي وموزمبيق، المشهورتان بأعمال السحر الأسود، ويعتقد أن أحد عمال المزرعة قد اتفق مع أحد هؤلاء السحرة مقابل الحصول على مبلغ مالي، وقام بقتل الأسود وتقديم الرأس والأطراف لهم.

كما ذكر "أندريه" أن تلك تعتبر المرة الثانية التي يتعرض فيها لمثل هذا الهجوم، فقد تعرض العام الماضي لحادث مشابه، حيث تم قتل ثلاثة من ذكور القطط البرية وقطع رأسها، وتم التمثيل أيضا بجثثهم.

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