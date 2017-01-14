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اليوم.. افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بالغابون

14/1/2017

كأس الأمم الأفريقية

ستكون الغابون صاحبة الأرض في حاجة للتخلص من التوتر وقلة المعلومات المتوفرة عن المنافس من أجل الفوز في افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت الذي يشهد إقامة مباراة أخرى.

وقال برونو إيكيلي مانجا مدافع الغابون قبل مواجهة غينيا بيساو التي تظهر في البطولة لأول مرة "هناك ضغط كبير لكن من الإيجابي اللعب على أرضنا، نعاني من بعض التوتر لكن لدينا تصميم كبير".

 وستحاول غينيا بيساو مواصلة المفاجآت بعد مشوارها بالتصفيات.

 وغينيا بيساو من أفقر دول القارة وواجهت مشكلات مالية عديدة قبل المشاركة في كأس العالم منها إضراب اللاعبين الأسبوع الماضي.

وفي المجموعة الأولى أيضا ستصطدم بوركينا فاسو مع الكاميرون وسط ثقة من الفريقين بأن الفائز سيضمن التأهل لدور الثمانية.

وقال هوغو بروس مدرب الكاميرون "إذا فزنا بهذه المباراة سنضمن بنسبة 50 % التأهل".

وأضاف باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو "هناك دوافع كبيرة في تشكيلتنا للخروج بنتيجة إيجابية".

 وتستمر منافسات كأس الأمم على مدار ثلاثة أسابيع قبل أن يتحدد البطل الجديد لأفريقيا في الخامس من فبراير/شباط.

 

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