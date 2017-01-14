البث الحي
منوعات

إقالة مسؤول في برشلونة بسبب تعليقه ضد ميسي .. ماذا قال؟

13/1/2017

ليونيل ميسي

أقال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بيرا جراتاكوس مدير العلاقات الرياضية المؤسسية بالنادي الجمعة بعد تعليقه ضد نجم الفريق ليونيل ميسي.

وكان جراتاكوس قال إن ليونيل ميسي "لا يمكنه التألق" بدون زملائه.

واتخذ النادي قراره سريعا عقب تعليقات جراتاكوس ضد لاعب – يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب في العالم – بعد سحب قرعة كأس الملك الجمعة في مدريد.

وقال جراتاكوس للصحفيين "ليونيل واحد من أكثر الشخصيات أهمية في الفريق لكنه ليس كل الفريق. لا يمكن أن يصبح جيدا بدون (أندريس) إنيستا ونيمار وباقي المجموعة لكن ميسي الأفضل."

وأصدر برشلونة بيانا بعد ساعات من تأكيد رحيل جراتاكوس قال فيه "لقد عبر عن رأيه الشخصي بشكل علني وهو ما لا يتماشى مع (رأي) النادي."

وأضاف بيان النادي "اتخذ البرت سولير المدير الرياضي في النادي القرار وسيتولى هو (سولير) مسؤولية المنصب من الآن فصاعدا. سيواصل جراتاكوس علاقته ببرشلونة وسيضطلع بمهامه الاخرى في إطار مشروع ماسيا 360."

وسجل قائد الأرجنتين 26 هدفا في 23 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم ويتصدر هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا.

المزيد من منوعات

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)