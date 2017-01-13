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معارضو ترمب يستعدون لاحتجاجات واسعة في يوم تنصيبه

13/1/2017

قال منظمون لاحتجاجات ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، إنه من المتوقع نزول آلاف المتظاهرين للاحتجاج في واشنطن الأسبوع المقبل بهدف "إيقاف" حفل تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وأشار زعماء جماعة تعرف باسم " ديسرابت جيه 20 " إلى أن المحتجين سيحاولون إغلاق 12 نقطة تفتيش أمنية عند مبنى الكونغرس الذي سيؤدي ترمب فيه اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني وعلى طول طريق بنسلفانيا الذي يمتد لأربعة كيلومترات.

وقال ديفيد ثيرستون، وهو أحد المنظمين في مؤتمر صحفي "نريد إيقاف التنصيب، نريد أن نرى ثورة عارمة تنمو في هذه المدينة وفي جميع أنحاء البلاد."

وذكرت جماعة "ديسرابت جيه20" التي تعمل مع جماعة "بلاك لايفز ماتر" وغيرها من جماعات الاحتجاجات أنها تخطط لإجراءات إغلاق قبل الفجر ومظاهرات أثناء احتفالات التنصيب في المساء.

وسيعمل نحو 300 من متطوعي "ديسرابت جيه20" على حشد المتظاهرين لسلسلة من الاحتجاجات وصفتها الجماعة بأنها "مهرجان المقاومة".

وقال أحد المنظمين ويدعى ليجبا كارفور "لا نحبذ الانتقال السلمي للسلطة وينبغي أن نمنعه."

وقالت المتحدثة باسم الجماعة ، سامانثا ميلر إن الجماعة حصلت على ثلاثة تصاريح للتظاهر و"تعد بمفاجآت أخرى".

ومن المتوقع أن يجذب حفل تنصيب ترمب 800 ألف مشاهد، وفقا لما قاله مسؤولون.

وكان عدد مشاهدي حفل تنصيب باراك أوباما كأول رئيس من أصل أفريقي للولايات المتحدة في 2009  نحو 1.8 مليون مشاهد وكان من أكبر الحشود لحفل تنصيب في العاصمة الأمريكية على الإطلاق.

وقال منظمو الاحتجاجات إنهم قلقون حيال إمكانية وقوع اشتباكات عنيفة مع أنصار ترمب.

وقال بيتر نيوشام القائد المؤقت لشرطة العاصمة للصحفيين الأسبوع الماضي إن السلطات ستكون مستعدة لأي محاولة لتعطيل الاحتفالات.

وأضاف "هناك من يشيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنهم سيأتون لإيقاف مراسم التنصيب وهو أمر سنكون متأهبين له."

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