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مذيع مصري:الإعلام الأمريكي يتعامل مع ترمب كتعاملنا مع مرسي

13/1/2017

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن الإعلام الأمريكي يتعامل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب كما كان يتعامل الإعلام المصري مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وسرد أديب، خلال برنامجه على أحد القنوات الخاصة عددا من أبرز وسائل الإعلام الأمريكية مثل "سي إن إن" و "فوكس نيوز" و" إن بي سي" و" سي إن بي سي" و"بلومبرغ" وإي بي سي" مشيرا إلى أن متابعتها لأخبار ترمب مثلما كان الإعلاميون المصريون يتابعون أخبار مرسي.

وذكر أديب الأدوات التي كانوا يستخدمونها مع مرسي في الإعلام المصري وهي السخرية والتقليل من شأنه، وهز صورته دائما، دائما البحث عن الثغرات في حياته.

وأطاح الجيش المصري بالرئيس المعزول محمد مرسي بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013، بعد دعوات شعبية لعزله وحملات إعلامية ضده أثناء فترة رئاسته.  

ودونالد ترمب هو الرئيس المنتخب الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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