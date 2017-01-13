شاهد: واقعة طريفة في مؤتمر صحفي لـ "مورينيو"

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إن مباراة ليفربول في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي لا تمثل سوى "مجرد ثلاث نقاط ولا تشكل أي خطورة".

وتابع مورينيو في المؤتمر الصحفي للقاء: "لا أدري عن أي خصومة يتحدث الإعلام، كل ما أعمله عن مواجهة ليفربول أنها مباراة للحصول على 3 نقاط وليست بهذه الخطورة".

وأضاف مورينيو بشأن تصريح كلوب مدرب ليفربول بأنهما يمتلكان نفس الحالة من الغضب: "كلانا يحب تحقيق الفوز مثل أي مدرب، كل مدرب لديه شخصيته و أسلوبه التدريبي و القيادي".

ويواجه مانشستر يونايتد فريق ليفربول الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد".

والمنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد و التي تعرف باسم دربي الشمال الغربي هي إحدى أهم المنافسات الرياضية في كرة القدم الإنجليزية

على صعيد آخر شهد المؤتمر الصحفي واقعة طريفة بسبب جرس جوال أحد الصحفيين.

وكان صحفي ترك جواله على طاولة المدرب ليسجل له تصريحاته فيما يبدو، إلا أنه نسى تشغيل خاصية "صامت على هاتفه" فتلقى مورينيو نيابة عنه الاتصال وأعطاه الجوال مفجرا موجة ضحك في القاعة.