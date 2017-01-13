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شاهد: تصفية 10 أشخاص برصاص الأمن المصري

13/1/2017

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 10 أشخاص في مدينة العريش شمال سيناء بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر الشرطة، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأضاف البيان أنه توافرت معلومات للأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تتضمن اضطلاع قيادي بتنظيم أنصار بيت المقدس بمسئولية تشكيل عدة مجموعات "إرهابية" وتكليفهم بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات الشرطة والقوات المسلحة أبرزها التعدي على كمينى المطافئ والمساعيد بالعريش بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني الجاري مما أدى إلى مقتل 8 من رجال الشرطة وأحد المدنيين.

وأشار البيان إلى "توافر معلومات باتخاذ عناصر إرهابية مؤخراً لشاليه مهجور بمنطقة شاليهات أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش وكراً لاختبائهم، واليوم تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية من مداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب، فأطلقت قوات الشرطة النيران عليهم مما نتج عنه مصرعهم جميعاً".

وأوضح البيان أن القتلى عددهم 10 أشخاص، وهم طلاب وشباب أصغرهم مواليد عام 1999 وأكبرهم مواليد 1989، بالإضافة إلى 4 جثث مجهولة.

وتشهد مناطق في شمال شبه جزيرة سيناء تزايدا في أعمال عنف، بعدما بايعت جماعات في شمال سيناء تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء. وأعلنت مسؤوليتها عن قتل مئات الجنود ورجال الشرطة منذ ذلك الحين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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