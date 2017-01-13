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شاهد: إنقاذ 800 مهاجر من قوارب متهالكة

13/1/2017

قال خفر السواحل الإيطالي إنه أنقذ نحو 800 مهاجر في البحر المتوسط، كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

وأشار متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إلى أن سفينة تابعة له وسفينتين تديرهما منظمات إغاثة هما "أكواريوس" و"غولفو أزورو" أرسلت سفنا لإنقاذ ركاب ستة قوارب مطاطية في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.

وقالت الناطقة باسم منظمة "إس أو إس ميديتريني" التي تشارك في إدارة سفينة للإنقاذ، إنهم ساعدوا قاربًا خشبيًا صغيرًا يقل 26 شخصًا معظمهم من نيجيريا، كما تم إنقاذ 123 شخصًا من على قارب مطاطي.

وأضافت أوفيلين أنه وبعد عدة أيام من ارتفاع الأمواج بالبحر تحسن الطقس مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن يظل هادئًا حتى مساء اليوم الأمر الذي يشجع المهربين على بدء رحلات  ركاب القوارب، مشيرة إلى أن من بين 149 شخصًا تم إنقاذهم مهاجرين من نيجيريا والسودان وغينيا وبنغلاديش.

وفي العام الماضي وصل عدد المهاجرين رقما قياسيا ، حيث بلغ 181 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا معظمهم من أفريقيا.

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