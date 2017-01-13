سبايس جت الهندية تشتري 205 طائرات بوينغ بـ22 مليار دولار

سبايس جت الهندية تشتري 205 طائرات بوينغ

أعلنت شركة " سبايس جت " الهندية اليوم أنها اتفقت على شراء ما يصل إلى 205 طائرات من بوينغ منها 155 طائرة جديدة تحت طلبية مؤكدة مع خيارات لعدد 50 طائرة إضافية.

وقالت الشركة، في بيان إن قيمة الصفقة تبلغ 22 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار.

وتتعلق الطلبية المؤكدة بعدد 155 طائرة من طراز" 737 ماكس " منها 55 طائرة تم الاتفاق عليها مع بوينغ في عام 2014.

وقال أجاي سينغ رئيس مجلس إدارة " سبايس جت " في مؤتمر صحفي بالعاصمة الهندية نيودلهي إن حقوق الشراء تشمل خيارا لشراء طائرة كبيرة لاستخدامها في الرحلات الطويلة.