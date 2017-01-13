رويترز: أمريكا تستعد لرفع عقوبات مالية عن السودان

الرئيس السوداني عمر البشير

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول " لرويترز " قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض "التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان" ولم يتضح على الفور العقوبات التي سيتم رفعها.

وقال المسؤول الأمريكي إن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان " كدولة راعية للإرهاب".

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب " انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب" ، وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه " تواطؤ في العنف في دارفور".

وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم، وفي 20 سبتمبر/أيلول رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك إن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و"جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان وداخله".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم "جرائم حرب وإبادة" تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات، لكن الحكومة السودانية تنفي هذه الاتهامات.