البث الحي
منوعات

رويترز: أمريكا تستعد لرفع عقوبات مالية عن السودان

13/1/2017

الرئيس السوداني عمر البشير

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات المالية عن السودان لجهوده التي بذلها في الآونة الأخيرة في المساعدة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول " لرويترز " قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض "التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان" ولم يتضح على الفور العقوبات التي سيتم رفعها.

وقال المسؤول الأمريكي إن رفع العقوبات ليس له تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان " كدولة راعية للإرهاب".

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب " انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب" ، وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه " تواطؤ في العنف في دارفور".

وظهرت دلالات العام الماضي على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم، وفي 20 سبتمبر/أيلول رحبت وزارة الخارجية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان آنذاك إن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و"جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع تحركها في السودان وداخله".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم "جرائم حرب وإبادة" تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات، لكن الحكومة السودانية تنفي هذه الاتهامات.

المزيد من منوعات

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)

طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

الطاهي الفرنسي ينوا برويل (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)