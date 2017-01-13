جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه بشرط إطلاق سراح مسرب الوثائق

أسانج لجأ لسفارة الإكوادور في لندن عام 2012

أعلن موقع " ويكيليكس " على تويتر أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليمه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على العفو عن الجندي السابق تشيلسي مانينغ المسجون لإدانته بتسريب أكثر من 700 الف وثيقة سرية إلى ويكيليكس.

وكتب موقع ويكيليكس على تويتر "إذا ما أصدر أوباما عفوا عن مانينغ، فإن أسانج يوافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة بالرغم من عدم دستورية ملف وزارة العدل الفاضح".

ولجأ أسانج – 45 عاما- إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو / حزيران 2012 لتفادي تسليمه إلى السويد، المطلوب فيها بتهمة الاغتصاب في قضية ينفيها.

ويخشى أسانج في حال اعتقاله أن تسلمه السويد بعدها إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحاكم في قضية مئات آلاف الوثائق السرية العسكرية والدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس بعدما سربها له الجندي السابق برادلي مانينغ.

وحكم في أغسطس / آب 2013 على برادلي مانينغ الذي تحول جنسيا وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ، بالسجن لإدانته بنقل أكثر من 700 الف وثيقة سرية إلى ويكيليكس.

ويعول مؤيدو مانينغ على عفو يصدره أوباما قبل انتهاء ولايته بعد بضعة أيام، ولو أن البيت الأبيض أبلغ أن مثل هذا العفو مستبعد.

وحاول تشيلسي مانينغ الانتحار مرتين في السجن.