ترمب يتهم "ديمقراطيين وجمهوريين" بتلفيق مزاعم تربطه بروسيا

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خصومه السياسيين "من الديمقراطيين والجمهوريين" بتلفيق ملف يتضمن مزاعم لم يتم التحقق منها تربطه بروسيا وقال إن الوثيقة سربتها على الأرجح أجهزة المخابرات.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات على حسابه الخاص في "تويتر"، "وقائع مختلقة تماما على يد عملاء سياسيين فاسدين.. من الديمقراطيين والجمهوريين- أنباء زائفة! روسيا تقول لا يوجد شيء".

وأضاف "نشرتها على الأرجح ‘المخابرات‘ رغم علمها بأنه لا يوجد دليل .. ولن يكون هناك أبدا".

وكان جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الأمريكية قال يوم الأربعاء إن التسريبات الإعلامية بخصوص تلك الوثائق لم تخرج من أجهزة المخابرات الأمريكية، وإن هذه الأجهزة لم تصدر تقييما بشأن ما إذا كانت المعلومات جديرة بالثقة.