النظام السوري يتهم إسرائيل بقصف مطار المزة العسكري

حرائق بمطار المزة العسكري قرب دمشق

قالت قيادة جيش النظام السوري إن إسرائيل أطلقت صواريخ على مطار عسكري كبير غربي العاصمة دمشق مما تسبب بحرائق ، وحذرت تل أبيب من تداعيات ما قالت إنه اعتداء "سافر".

وسمعت الانفجارات في العاصمة ورأى سكان في الضواحي الجنوبية الغربية سحابة ضخمة من الدخان ترتفع من المنطقة وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تندلع من أجزاء من مجمع مطار المزة العسكري.

ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله إن عدة صواريخ أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبرية في شمال إسرائيل بعد منتصف الليل مباشرة سقطت في مجمع المطار وهو منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.

ولم يكشف البيان عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح؛ لكنه قال إن الصواريخ تسببت في اشتعال حريق.

واستخدمت القوات الحكومية في السابق القاعدة لإطلاق صواريخ على مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في ضواحي دمشق.

واستهدفت إسرائيل في السابق مواقع تابعة لمليشيا حزب الله اللبناني داخل سوريا حيث يشارك حزب الله، المدعوم من إيران، في القتال إلى جانب جيش النظام السوري.

وكانت صواريخ أرض-أرض إسرائيلية قد استهدفت في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الحكومية، وكانت تلك المرة الثانية خلال ثمانية أيام التي تضرب فيها إسرائيل مواقع بالقرب من دمشق من دون أن تتضح أهدافها تماما.