المركزي المصري: البنوك جمعت 8 مليارات دولار منذ "التعويم"

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة/ أرشيفية

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله اليوم الجمعة إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر "في الفترة المقبلة" مع تعافي مستويات السيولة المتوفرة من النقد الأجنبي.

وقال عامر، خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس -أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية- إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تتراوح بين 7.5 مليار و8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وسجل سعر الدولار الأمريكي أكثر من 18 جنيها مصريا رسميا في تعاملات أمس الخميس بعد أن كان يسجل نحو 9 جنيهات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.