إلغاء بث فيلم عن مايكل جاكسون وصفته عائلته بـ" المقزز"

مشهد من الفيلم الكوميدي

ألغت شركة بريطانية منتجة لفيلم كوميدي عن المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون بث العمل اليوم الجمعة بعد أن وصفته ابنة نجم البوب الأمريكي بأنه "مقزز".

وقالت باريس جاكسون في سلسلة من التغريدات يوم الأربعاء إنها شعرت بإهانة شديدة بعد عرض الإعلان الترويجي للفيلم يوم الثلاثاء.

والفيلم من إنتاج محطة "سكاي آرتس" البريطانية التلفزيونية وهو ضمن سلسلة أفلام "أوربان ميثز".

ويقوم الممثل البريطاني جوزيف فاينز بدور جاكسون في الفيلم الذي تبلغ مدته 30 دقيقة، وهو عمل درامي ساخر تدور أحداثه في إطار رحلة بالسيارة قيل إن نجم ألبوم "ثريلر" قام بها عام 2001 مع النجمين الراحلين إليزابيث تايلور ومارلون براندو.

وقالت سكاي آرتس في بيان "اتخذنا قرارا بعدم بث (فيلم) إليزابيث ومايكل ومارلون… في ضوء القلق الذي عبرت عنه عائلة مايكل جاكسون."

وأضافت "أردنا إلقاء نظرة على أحداث يقال إنها حقيقية بطريقة مرحة ولم نتعمد توجيه أي إهانة. جوزيف فاينز يدعم قرارنا تماما."

وتوفي مايكل جاكسون في يونيو/ حزيران عام 2009 عن عمر بلغ 50 عاما بعد تناوله جرعة زائدة من دواء مسكن.

وقالت باريس (18 عاما) في تغريدة على تويتر "يغضبني أن أرى إلى أي حد تعمدوا بشكل واضح أن يتسببوا بالإهانة بهذا القدر ليس فقط لوالدي بل أيضا لأمي الروحية (إليزابيث تايلور)."