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أمريكا تنهي سياسة "القدم المبتلة والقدم الجافة".. فما هي؟

13/1/2017

مهاجرون كوبيون – أرشيف

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس ما يعرف بسياسة "القدم المبتلة والقدم الجافة" والتي كان تمنح أي مواطن كوبي يصل إلى الأراضي الأمريكية حق البقاء في الولايات المتحدة سواء كان يحمل تأشيرة أم لا، ما دام قد وطئت قدمه الأراضي الأمريكية.

لكن السياسة كانت تقضي برفض دخول أي كوبي تقوم السلطات الأمريكية بالتقاطه من المياه، ومن هنا اشتقت هذه السياسة اسمها.

وبدأت الإدارة الأمريكية بالفعل منذ شهور إجراء تغييرات على هذه السياسة، لكنها أعلنت وقف هذه السياسة بشكل مفاجئ أمس الخميس، خشية حدوث تدفق من المهاجرين الكوبيين إلى الولايات المتحدة إذا أعلنت الأمر مسبقا.

وظلت كوبا طوال سنوات تطالب الولايات المتحدة بوقف هذه السياسة.

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