البث الحي
منوعات

مدير المخابرات الأمريكية يرد على اتهام ترمب بتسريبها معلومات

12/1/2017

كلابر : المخابرات الأمريكية لم تسرب الوثيقة الأمنية

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر إنه تحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب لبحث تسريبات إعلامية عن إفادة سرية تلقاها ترمب يوم الجمعة الماضي من المخابرات عن هجمات إلكترونية روسية.

وأضاف كلابر في بيان إنه لا يعتقد أن المخابرات الأمريكية سربت وثيقة أمنية خاصة تقول إن ضباط مخابرات روس لديهم معلومات تضر بسمعة ترمب.

وأضاف كلابر " أكدت على أن هذه الوثيقة ليست صادرة عن المخابرات الأمريكية ولا أعتقد أن التسريب جاء من داخل المخابرات".

وكان ترمب قد اعترف الأربعاء لأول مرة بضلوع روسيا في هجمات القرصنة التي تعرض لها الحزب الديمقراطي أثناء الانتخابات الرئاسية.

لكنه توعد أجهزة المخابرات الأمريكية قائلا إنها انتهكت القانون، وإنها سوف تتحمل عواقب تسريب ونشر معلومات مختلـَقة وكاذبة، في إشارة إلى ما تردد عن وجود مـِلف شخصي عنه لدى موسكو.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ