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شاهد: يهوي بمطرقة على رأس رجل بالخطأ!

12/1/2017

أخطأ منفذ أحد الاستعراضات الشعبية وهوى بمطرقة ثقيلة على رأس أحد الأشخاص المتطوعين المشاركين في العرض.

وكان العرض جزءا من إحدى مهرجانات طائفة "السيخ" في الهند، وهو عبارة عن قيام أحد الأشخاص بحمل مطرقة ثقيلة وتكسير عدد من ثمار الفاكهة حول أطراف ورؤوس أشخاص مستلقين على الأرض وهو معصوب العينين.

وتجمع في العرض حشد كبير من الناس حول الرجل الذي نجح في البداية في تكسير عدد من ثمار البطيخ وجوز الهند حول الشخص الأول الملقى على الأرض، لكنه أخطأ وهوى بمطرقته على رأس الرجل الثاني بدلا من تكسير الفاكهة حول رأس الاخير الذي بدا وكأنه فقد وعيه لفترة قصيرة ثم وقف ممسكا رأسه وبدأ في المشي مع حشد من الناس من حوله. ومن غير المعروف ما إذا كان قد ذهب لتلقي العلاج في المستشفى أم لا.

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