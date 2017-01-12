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شاهد: وصول أب وابنته تقطعت بهما السبل شهرا بالبحر لأستراليا

12/1/2017

وصل أب نيوزيلندي وابنته البالغة من العمر ستة أعوام إلى أحد شواطئ أستراليا بعد أن تقطعت بهما السبل في البحر لأكثر من شهر ، حيث نجحا في الإبحار بيختهما الذي أصابه عطل عبر بحر تسمان الذي يبلغ طوله ألفي كيلومتر.

وخطط ألان لانجدون – 46 عاما- وابنته كيو لرحلة قصيرة من كاوهيا إلى خليج الجزر على الساحل الشرقي لنيوزيلندا لكن عاصفة تسببت في تعطل دفة اليخت الذي جنح ليجد الأب وابنته نفسيهما في البحر.

وقال لانجدون لوسائل إعلام محلية بعد وصول يخته إلى ميناء أولادولا الواقع على بعد 230 كيلومترا جنوبي سيدني "بمجرد أن تعطلت الدفة لم تكن لدينا خيارات كثيرة."

وقال "انتظرت تحسن الطقس ولم يتحسن، وعندئذ كان اليخت يدفع جنوبا وإلى الخارج" .

ورأى لانجدون أن توجهه إلى أستراليا عبر بحر تسمان هو الخيار الأسلم.

وأنهى وصول الرجل وابنته إلى أستراليا جهود بحث دولية عنهما.

 ومن المقرر أن يمضي لانجدون بضعة أيام في أولادولا لإصلاح الدفة قبل أن يبحر شمالا إلى ميناء كيمبلا حيث سيخضع لإجراءات جمركية.

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