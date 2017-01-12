شاهد: مذيعة تطلب من ضيفتها تغيير ملابسها

طلبت المذيعة آمبر شيرلوك من ضيفتها على القناة التاسعة الأسترالية تغيير ملابسها بعد أن وجدت أن ضيفتيها ترتديان اللون الأبيض وهو نفس اللون التي ترتديه هي أيضا.

وظهرت شيرلوك غاضبة قبل خروجها على الهواء مباشرة حين تفاجأت بزميلتها الصحفية في ذات القناة جولي سنوك ترتدي اللون الأبيض حيث طلبت منها تغييره مؤكدة أنها أشارت لها قبل ساعتين ونصف ألا ترتدي لونا أبيض حين ظهورها معها كضيفة.

واستجابت سنوك بعد مناقشة قصيرة لطلب زميلتها ووضعت سترة سوداء ما أثار استغرابا شديدا لدى ضيفتهما والتي تصادف أيضا ارتدائها للون الأبيض.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية المقطع وعلقت عليه بالقول إن المذيعين غالبا ما يظهرون على الهواء بالابتسامات إلا أن الأمر يكون مختلفا في بعض الأحيان عندما يدركون أن الكاميرات لا ترصدهم بحسب وصفها.