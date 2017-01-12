شاهد: لحظة اقتحام لصوص لمتجر تنتهي بمقتل أحدهما بالرصاص

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة اقتحام متجر للأسلحة بإحدى الولايات الأمريكية والذي انتهى بمقتل أحد المهاجمين.

ويظهر المقطع لحظة دخول رجلين مسلحين إلى المتجر شاهرين سلاحيهما في وجه المتواجدين بالمكان إلا أن أحد العاملين استل مسدسا محشوا سريعا وبادر بإطلاق النار باحترافية على المهاجمين فأسقط أحدهما قتيلا على الفور.

وبحسب موقع "لايف ليك" فقد هرب المسلح الآخر من المتجر مسرعا، ولا تعرف الشرطة عنه أي شيء، فيما لم يصب الموظف الشجاع بأي أذى.

وفي تصريحات لاحقة قال الموظف إنه كان مضطرا لإطلاق الرصاص، ولم توجه له السلطات أي تهمة.