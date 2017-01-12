شاهد: عنكبوت يوقع ثعبانا في شباكه

تثير الثعابين في كثير من الأحيان الخوف لدى الإنسان بسبب سمومها القاتلة، لكن واحدا من تلك الثعابين وجد نفسه عاجزا تماما عندما تعثر في شباك أحد العناكب.

"كارمل مونرو" من أستراليا دخلت حديقة منزلها الخلفية لتعثر على أنثى العنكبوت من نوع "ريدباك" وهي تقاتل أحد الثعابين في معركة حازت على اهتمام الآلاف على شبكة الإنترنت. وعلى الرغم من محاولات الثعبان المستمرة لتحرير نفسه إلا أنه ظل عاجزا مع اقتراب العنكبوت لحقنه بالسم. وأضافت "كارمل" أنها أرادت مساعدة الثعبان إلا أن شريكها "باري" لم يوافق على ذلك، وقال "إنها الطبيعة".

وتعرف أنثى عنكبوت "ريدباك" بجسمها الكروي الأسود والمميز والشريط الأحمر البارز على البطن. وعادة ما تتغذى على الحشرات الكبيرة، ولكن تم التقاط صور لها وهي تلتقط طيورا صغيرة وسحالي. وهي واحدة من الأنواع القليلة الخطيرة على البشر.