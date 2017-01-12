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شاهد: ترمب لمراسل "سي إن إن": لا تكن وقحا!

12/1/2017

وقعت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب ومراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وصل إلى حد سب ترمب  الشبكة والصحفي.

وبدأت المشادة بعدما هاجم ترمب، في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، وسائل إعلام أمريكية ومن بينها شبكة "سي إن إن"، ورفض إعطاء الكلمة لمراسلها في المؤتمر الصحفي، ما دفع مراسل الشبكة إلى القول: "السيد الرئيس المنتخب، ما دمت تهاجمنا هل يمكن أن تمنحنا (فرصة) السؤال؟"

غير أن ترمب تجاهل سؤال الصحفي وحاول نقل فرصة السؤال إلى مراسل آخر، لكن مراسل "سي إن إن" أصر على الحق في السؤال وقال: "ما دمت تهاجم مؤسستنا الإخبارية هل يمكن أن تمنحنا فرصة طرح سؤال يا سيدي؟" فرد عليه ترمب بقوله: "مؤسستكم كريهة".

وأضاف الرئيس المنتخب، الذي اعتاد مهاجمة وسائل الإعلام: "لا تكن وقحا.. لا تكن وقحا.. لن أعطيك فرصة السؤال.. أنتم تقدمون أخبارا ملفقة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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