شاهد: بدء أولى خطوات إلغاء قانون أوباما للرعاية الصحية

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم أول خطوة نحو إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي تم إقراره في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، بعدما أيد إبلاغ لجانه الرئيسية بوضع مسودة قانون لإلغاء برنامج التأمين الصحي، الذي يعد من العلامات المميزة لفترة حكم الرئيس المنتهية ولايته.

وصوت 51 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح هذه الخطوة مقابل 48 عضوا رفضوها.

ويحال مشروع القانون الآن لمجلس النواب الذي يتوقع أن يجري تصويتا خلال الأيام المقبلة.

ويتصدر إلغاء القانون أولويات الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ وكذا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

وقال جمهوريون إن عملية إلغاء القانون ربما تستغرق عدة أشهر وإن صياغة خطة بديلة قد تستغرق مدة أطول لكنهم يقعون تحت ضغط من ترمب للتحرك بسرعة أكبر نحو إلغاء القانون.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قال أمس إن إلغاء القانون واستبداله بقانون جديد يجب أن يسيرا على التوازي.

وغطى قانون أوباما نحو 20 مليون مواطن أمريكي لم يتمتعوا بتأمين صحي من قبل.

وبذل الجمهوريون جهودا قانونية وتشريعية متكررة لإلغاء القانون الذي رأوا أنه يتخطى القدرات الحكومية.