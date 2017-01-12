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شاهد: إيران تستقبل أول طائرة غربية تشتريها بعد رفع العقوبات

12/1/2017

هبطت في مطار طهران طائرة من طراز إيرباص 321 وهي أول طائرة ركاب غربية تشتريها إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي.

وهذه هي الطائرة الأولى من بين 200 طائرة مصنوعة في الغرب طلبت طهران شراءها عقب رفع العقوبات الدولية عنها العام الماضي.

وطلبت إيران شراء 100 طائرة من ايرباص و80 من بوينغ و20 من ايه.تي.آر. ولم تشتر إيران مباشرة أي طائرات مصنعة في الغرب منذ نحو 40 سنة.

واضطرت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير" طوال هذه الفترة للاعتماد على قطع الغيار المهربة أو المصنعة محليا.

والاستثناء الوحيد لهذا كان بيع طائرة واحدة لاستبدال طائرة من طراز ايرباص أسقطتها البحرية الأمريكية عام 1988.

ووصف التلفزيون الرسمي في إيران تسليم الطائرة "باللحظة التاريخية لإيران التي تشير إلى نهاية عصر فرض العقوبات عليها".

وقال رئيس الخطوط الإيرانية فرهاد برورش إن شركته تتطلع إلى الحصول على "طائرتين إضافيتين على الأقل من ايرباص" بنهاية مارس آذار وست طائرات من طراز A320 إجمالا في 2017.

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