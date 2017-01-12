بالفيديو: أبناء يحبسون أمهم المسنة داخل قفص حديدي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا صادما لسيدة صينية أجبرها أبناؤها على العيش داخل قفص حديدي منذ بضع سنوات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المقطع وقالت أن السيدة تبلغ من العمر 92 عاما .

واضطر السلطات المحلية إلى التدخل وإرسال المرأة إلى المستشفى وفتح تحقيق، بعد أن أثار المقطع ردود فعل واسعة في الصين بحسب الصحيفة.

وقالت السيدة إنها تعاني منذ فترة كبيرة من البقاء في هذا القفص، وأنها لم تحصل على الغذاء الكافي أو الملابس، كما ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المكان لم يكن مهيأ للمعيشة به ولم يحتوِ على صرف صحي أو وجود سرير، فاضطرت للنوم على قطعة من الخشب.