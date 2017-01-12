النفط يقفز أكثر من 2.5% مع تراجع الدولار بعد مؤتمر ترمب

النفط يقفز أكثر من 2.5% مع تراجع الدولار

قفزت أسعار النفط أكثر من 2.5 بالمئة مسجلة أكبر مكاسبها اليومية في أكثر من شهر بدعم من انخفاض الدولار عقب مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

وجاء التعافي القوي لأسعار النفط من مستويات تسوية الثلاثاء التي كانت الأدنى لها في شهر رغم صدور بيانات حكومية تظهر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية.

وهبط الدولار عقب تصريحات ترمب التي خيبت آمال المستثمرين الذي دفعوا العملة لأعلى مستوياتها في أسبوع قبل المؤتمر الصحفي.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة النفط الخام المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة دولارا و46 سنتا أو 2.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 55 دولارا و10 سنتات للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و43 سنتا أو 2.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52 دولارا و25 سنتا للبرميل.

وسجل الخامان أكبر مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم.

وقال فيل ديفيس من بي.إس.دبليو انفستمنتس في نيوجيرزي إن النفط ارتفع لأن بعض المتعاملين في السوق ركزوا على انخفاض مخزون الخام بواقع 579 ألف برميل في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما أكثر من تركيزهم على الزيادة التي فاقت التوقعات في إجمالي مخزونات الخام الأمريكية والتي بلغت 4 ملايين و100 ألف برميل وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفاقت الزيادة تلك التي توقعها محللون وبلغت مليونا و200 ألف برميل وكذلك الزيادة التي أشارت إليها بيانات معهد البترول الأمريكي وبلغت مليونا و500 ألف برميل.