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مكسيكيون يسخرون من البرلمان ومقر الرئاسة على خرائط غوغل

11/1/2017

مكسيكيون يسمون برلمانهم "مجلس الفئران" على غوغل

قام مجهولون بتغيير اسم مجلس النواب المكسيكي على خدمة خرائط غوغل إلى "مجلس الفئران" في أحدث سخرية من الطبقة السياسية في البلاد.

واستخدم المجهولون كلمة "راتا" وتعني فئران باللغة الإسبانية كما تعني اللصوص في اللغة الدارجة بالمكسيك.

وقالت شركة غوغل مكسيكو في بيان "تعمل أطقمنا على حل هذه الحادثة بسرعة." وأوضحت أن أسماء الأماكن على خدمة الخرائط الإلكترونية ترد من أطراف ثالثة ومصادر عامة ومساهمات من المستخدمين.

ويعتبر هذا ثاني هجوم من نوعه خلال أيام قليلة ، ففي مطلع الأسبوع ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن مقر الرئاسة ظهر على خدمة خرائط غوغل باسم "المقر الرسمي للفساد" قبل أن تقوم غوغل مكسيكو بحذف الاسم من على الخريطة وتعتذر عن "المحتوى غير اللائق" الذي وضعه أحد المستخدمين.

وتواجه حكومة المكسيك احتجاجات وإغلاق طرق ونهب متاجر منذ بداية العام بعد زيادة أسعار الوقود زيادة كبيرة على خلفية قرار وزارة المالية تحرير السوق وإنهاء العمل بنظام أسعار البنزين التي تحددها الدولة.    

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