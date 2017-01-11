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مرشح للرئاسة في فرنسا: اليورو قد يختفي خلال 10 سنوات

11/1/2017

إيمانويل ماكرون المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية

قال إيمانويل ماكرون المرشح في انتخابات الرئاسة الفرنسية إن اليورو قد يختفي خلال عشر سنوات ما لم تنجح باريس وبرلين في تعزيز اتحاد العُملة الأوربية الموحدة مضيفا أن النظام الحالي يصب في مصلحة ألمانيا على حساب الأعضاء الأضعف.

وكان ماكرون وزيرا للاقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند إلى أن استقال في العام الماضي ليُنشئ حركته السياسية الخاصة وينافس كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام.

وقال ماكرون في كلمة بجامعة همبلوت في برلين إن اليورو غير كامل ولا يمكن أن يستمر بدون إصلاحات كبيرة.

وأضاف قائلا "إنه (اليورو) لم يوفر لأوربا سيادة دولية كاملة أمام الدولار… إنه لم يوفر لأوربا التكامل الطبيعي بين شتى الدول الأعضاء."

وقال السياسي المنتمي لتيار الوسط إن على فرنسا تنفيذ إصلاحات بسوق العمل، وإعادة هيكلة نظامها التعليمي لإنعاش النمو في حين يجب أن تقبل ألمانيا بأن زيادة الاستثمار بدلا من التقشف قد تعزز النمو في أنحاء منطقة اليورو.

وأضاف ماكرون "أجد لزاما علي أن أقول إن خلل اليورو مُفيد لألمانيا" مضيفا أن غياب الثقة بين فرنسا وألمانيا يحول دون إصلاحات مهمة ستزيد التضامن بين الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو.

وقال "اليورو عبارة عن مارك ألماني ضعيف.. الوضع القائم يعني تفكك اليورو خلال عشر سنوات .. واقترح إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو لتمويل استثمارات داعمة للنمو وتقديم المساعدة المالية  للدول الأعضاء التي تمر بمصاعب".

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