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كارتر : أمريكا قد لا تسقط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية

11/1/2017

أمريكا قد لا تسقط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن الجيش الأمريكي قد يراقب أي صاروخ باليستي عابر للقارات تختبر كوريا الشمالية إطلاقه ويجمع المعلومات عنه بدلا من أن يدمره طالما أن الاختبار لا يمثل تهديدا.

وقال كارتر في آخر إفادة صحفية له قبل أن يترك إدارة الرئيس باراك أوباما السلطة في 20 يناير /كانون الثاني "إذا كان الصاروخ تهديدا فسيتم اعتراضه، وإذا لم يكن تهديدا فلن نفعل ذلك بالضرورة."

وأضاف "لأنه قد يكون من مصلحتنا أكثر أن نوفر أولا مخزوننا الاعتراضي وثانيا جمع المعلومات بدلا من  اعتراض الصاروخ الباليستي العابر للقارات عندما لا يمثل تهديدا."

وسيظل جوزيف دانفورد في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية واتفق مع كارتر في الرأي لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل.

وتعني تصريحات كارتر أن القيام بعمل عسكري أمريكي احتمال قائم في ظل أي سيناريو.

وتأتي تصريحات كارتر بعد أكثر من أسبوع من تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بأن كوريا الشمالية لن تنفذ تهديدا أبدا باختبار صاروخ باليستي عابر للقارات، حيث كتب ترمب تغريدة في الثاني من يناير/ كانون الثاني قال فيها "هذا لن يحدث."

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت الأحد أنها قد تختبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات في أي وقت ومن أي مكان يحدده زعيمها كيم جونغ أون ، قائلة إن السياسة الأمريكية العدائية هي السبب في تطويرها للأسلحة.

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