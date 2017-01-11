شاهد: يبث لحظة ولادة زوجته على فيسبوك لايف

بث البريطاني ستيفن سكينر(32 عاماً) لحظة خضوع زوجته هولي (28 عاماً) لعملية ولادة قيصرية، عبر فيسبوك لايف من خلال 5 مقاطع بُثت مباشرة على "قناة أمي Channel Mum" على فيسبوك وحققت نحو 140 ألف مشاهدة.

وبحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين، كان ستيفن خطط لتصوير عملية الولادة الطبيعية بأكملها عبر فيسبوك لايف، لكن الأمور لم تسمح حيث احتاجت زوجته إلى عملية قيصرية لأن الجنين كان غير مستقر، فقرر متابعة التصوير وبث العملية بأكملها مباشرة على فيسبوك.

وأظهرت المقاطع الـ5 استعدادات هولي للولادة مذ كانت في المنزل مروراً بتجهيزها في المستشفى واستعدادها لعملية الولادة القيصرية وإظهار خوفها وألمها.. دموعها وفرحها ومشاعرها وانتهاءً بخروج طفلهما "أتلاس" إلى الحياة بوزن 4.5 كليوغرامات، لكن ستيفن لم يصور داخل غرفة العمليات.

وقال ستيفن إن توثيق هذه التجربة ومشاركتها يمكن أن تكسر الحاجز حول المعتقدات السائدة الخاطئة والمتعلقة بالعمليات القيصرية، بينما قالت هولي إنها لم تكن ترغب بإجراء عملية قيصرية، وبكت بشدة عندما أخبرها الأطباء بذلك، لكنها اكتشفت بأنها عملية مثالية خالية من العيوب التي كانت تسمع عنها.

وليس ستيفن الوحيد التي وثق ولادة زوجته أو مراحل حملها على قناة أمي على فيسبوك، فهناك من سبقه في هذا الأمر ومنهم سارة جين (35 عاماً) من ريتشموند، جنوب غرب لندن، والتي وثقت يوم الولادة كاملاً من خلال سلسلة مقاطع عبر فيسبوك لايف على ذات القناة.