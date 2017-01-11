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شاهد: مقتل 8 أشخاص في انهيار جسر في كولومبيا

11/1/2017

قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 15 بإصابات مختلفة، في حادث سقوط جسر معلق تم تدشينه بطريقة بدائية ودون ترخيص في مقاطعة وسط كولومبيا.

وقالت السلطات الكولومبية ، إنه من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظرًا لوجود عدد كبير من المصابين، في  حالة حرجة، وفقا لما أعلنه محافظ منطقة فيلافيسينيو التي وقع بها الحادث.

وقال المحافظ  فيلمار أورلاندو باربوسا إن السلطات فتحت تحقيقا رسميا في الحادث، الذي وقع بسبب سوء الأحوال الجوية وسوء حالة الجسر الذى تم تدشينه بطريقة يدوية ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أن القرويين من سكان المنطقة بنوا الجسر، الذى يبلغ ارتفاعه 50 مترا من الخشب والحبال، لعبور المنحدرات العالية في منطقة الغابات.

وقال رئيس إدارة الإطفاء فى فيلافيسينيو "فيرناندو ألفاريز" إن الجسر كان يعج بالمارة لحظة انهياره، وربما كانت الأعداد الزائدة سببا في انهيار الجسر .

ويعتبر الجسر المعلق، منطقة جذب سياحية بالمنطقة الريفية التي تقع في وسط كولومبيا.

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