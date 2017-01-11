شاهد: لاجئون يواجهون بردا قارسا في مخيمات باليونان

واجه لاجئون تقطعت بهم السبل في اليونان درجات حرارة منخفضة إلى ما دون الصفر وتساقطا شديدا للثلوج في مخيمات غير معدة لمواجهة طقس الشتاء، ووعدت الحكومة اليونانية اللاجئين الموجودين في إحدى الجزر بإيوائهم على متن سفينة تابعة للبحرية.

ويشهد جنوب شرق أوربا منذ أيام موجة شديدة البرودة وعواصف ثلجية شتوية وغطت ثلوج مناطق باليونان على نحو نادر مع هبوط درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر هذا الأسبوع، وتساقطت الثلوج أيضا على أثينا يوم الثلاثاء.

وتقطعت السبل بأكثر من 60 ألف لاجئ ومهاجر في اليونان منذ أن أغلقت دول البلقان الواقعة على امتداد الطريق البري الرئيسي المتجه شمالا إلى دول غرب أوربا الثرية في مارس آذار.

ويعيش معظمهم الآن في معسكرات مكدسة في شتى أنحاء اليونان في مصانع مهجورة أو مخازن أو في خيام تفتقر إلى المواد العازلة أو وسائل التدفئة.

وتقل درجة الحرارة عن الصفر بدرجة مئوية في منطقة المخيم وهو عبارة عن حاويات شحن في غابة حيث وُجدت الملابس التي عُلقت على حبال في الخارج متيبسة من التجمد.

وحثت منظمات للإغاثة الإنسانية من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليونان على سرعة نقل هؤلاء الموجودين في جزر بحر إيجة إلى البر الرئيسي أو إلى دول أوربية أخرى.

كانت الأوضاع أسوأ بشكل كبير في جزيرة ليسبوس بشرق بحر إيجة حيث ينتظر أكثر من خمسة آلاف من طالبي اللجوء منذ أشهر النظر في طلباتهم.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها سترسل سفينة تابعة للبحرية إلى ليسبوس لإيواء المهاجرين. وسارعت أيضا لنقل آخرين إلى فنادق.

وقال فرع منظمة أطباء العالم في اليونان في بيان "من المهم اتخاذ إجراءات فورية لضمان إقامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال في مكان لائق مناسب للشتاء."