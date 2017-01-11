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شاهد: سباق التزلج للكلاب في جبال الألب الفرنسية

11/1/2017

انطلق سباق "لا غراند أوديسا" للتزلج على الجليد باستخدام زلاجات تجرها الكلاب في جبال الألب الفرنسية والذي يعد أحد أكثر سباقات التزلج تحديا في العالم.

ويمتد السباق 11 يوما يقطع خلالها المتسابقون مسافة 670 كيلومترا يصفها المنظمون بأنها بمثابة ألف كيلومتر بالنسبة للكلاب وسائقي الزلاجات بسبب الارتفاع الذي يبلغ 20 ألف متر.

ويشارك في السباق منافسون من سويسرا وجمهورية التشيك وإسبانيا وفرنسا.

ونظم السباق لأول مرة في عام 2005 ويتضمن عدة مراحل يجري التنافس فيها ليلا.

ويجري تركيب بطاريات إضاءة في طوق الكلاب كما يرتدي سائقو الزلاجات خوذات بها إضاءة لمساعدتهم في التنقل وسط التضاريس الثلجية الصعبة.

وقال أحد مدربي الكلاب إنه يجب الحرص عن المنحدرات الزلقة، فإذا كانت الكلاب سريعة فيمكن أن تصاب في أكتافها.

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