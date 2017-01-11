البث الحي
منوعات

شاهد: القبض على فتاة في الـ15من عمرها بتهمة قتل طفلة

11/1/2017

قالت شرطة يوركشير  شمال إنجلترا، إنه تم توجيه تهمة القتل وحيازة سلاح لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعد مقتل طفلة عمرها سبعة أعوام.

وتمثل المشتبه بها التي لم يُعلن اسمها بسبب أنها قاصر أمام محكمة يورك اليوم.

وقالت شرطة نورث يوركشير إن الضحية تدعى كيتي رو ونشرت صورة لها وهي بزي المدرسة تصفق بيديها وهي تبتسم.

وتم استدعاء الشرطة بعد ظهر يوم الاثنين إلى منطقة وودثورب في يورك حيث عُثر على كيتي مصابة بإصابات تهدد حياتها. ونُقلت إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من وصولها.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي" أنه تم العثور على كيتي في متنزه.

وقال شاهد عيان يسكن بالقرب من المنطقة التي وجدت فيها الطفلة القتيلة، أن والدة الطفلة حضرت وشاهدت طفلتها وهي ممددة على الأرض ، وقال أن الوالدة أصيبت بحالة شديدة من الذهول.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)