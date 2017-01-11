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شاهد: "أطفال شوارع" يعودون بفيديو جديد بعد الاعتقال

11/1/2017

بثت فرقة "أطفال الشوارع" فيديو جديد على صفحة أنشأتها حديثا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك عقب خروجهم من  فترة اعتقال قضوها في السجون المصرية.

واعتقلت قوات الأمن المصرية الفرقة منتصف العام الماضي بتهمة التحريض على التظاهر ونشر مقاطع فيديو مسيئة للدولة، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

ونشرت فرقة "أطفال الشوارع" مقطع فيديو لأعضائها على الصفحة الجديدة التي حملت اسم "كبدة ومخ".

وقال أحد أعضاء الفرقة في التسجيل إن الفيديو يأتي للاحتفال بمرور عام على تجمع أعضائها.

واحتوى الفيديو الجديد على كلمات ومقاطع ترمز إلى مقطع جديد ستنشره الفرقة قريبا.

ومن المقاطع التي وردت في الفيديو: "أبو تريكة نجم مصر… وحياة النبي بترك… الله المعين… زقه زقة… واطلع أجري جوه تك تك".

المصدر : الجزيرة مباشر
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