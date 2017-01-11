تدنيس مسجدين في غضون أيام بجنوب أفريقيا

صورة أرشيفية

شهدت جنوب أفريقيا في غضون أيام قليلة تدنيس مسجدين، حيث عمد مجهولون إلى ترك قطعة من رأس خنزير، وآثار دم في المسجدين، في ممارسات وصفتها السلطات بأنها من قبيل "كراهية الإسلام".

وقال "حشمت ستري" إمام مسجد الجامعة، في منتجع مالك باي جنوب غرب البلاد، " إنها المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا في مالك باي منذ فتح المسجد قبل مئة عام".

وأوضح إمام المسجد أن الحارس فتح المسجد لصلاة الفجر، فوجد دما على الحيطان ولحما وعبارات قرآنية مرمية أرضا".

وتابع "يمكن أن يكون شخص مختل ارتكب هذه الافعال. ولا نريد منحها أهمية كبيرة".

وأعرب إمام المسجد عن شكره لتلقيه رسائل دعم من ممثلي "كافة الأديان" في جنوب أفريقيا.

وتعرض مسجد آخر في سيمونز تاون التي تبعد عشرة كلم من مالك باي للتخريب نهاية الأسبوع، حيث تم العثور على قطعة من رأس خنزير ودماء عند مدخله أيضا.

وندد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بالحادثتين، ودعا "الأهالي إلى البقاء موحدين للدفاع عن ثقافة التعايش" في البلاد.

ويبلغ سكان جنوب أفريقيا 53 مليون نسمة ، بينهم 1.5%من المسلمين.