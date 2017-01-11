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برشلونة يواجه عوائق مالية في سبيل التجديد لميسي

11/1/2017

قال أوسكار غراو الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة إن رغبة الفريق في تقديم عرض مالي أفضل لأيقونة الفريق ليونيل ميسي تواجه عقبة كبيرة بسبب حدود الإنفاق التي تفرضها رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووقع الثنائي لويس سواريز ونيمار على عقدين جديدين مع برشلونة حتى 2021، لكن ميسي زميلهما في خط الهجوم ينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2018 وأمام النادي 18 شهرا ليتجنب رحيله مجانا.

ووفقا لتقارير صحفية فإن ميسي يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 22 مليون يورو، أي ما يزيد عن 23 مليون دولار، من برشلونة بعد خصم الضرائب ويعتقد أن راتب سواريز ونيمار وصل إلى 25 مليون يورو بعد التجديد.

ويرى غراو أن أي اتفاق جديد مع هداف الأرجنتين قد يضع موارد النادي تحت ضغط شديد.

وأضاف أنه يجب تقييم الموقف بهدوء وبمنطق سليم ولا يمكن للنادي تجاوز حد 70 في المئة من ميزانيته المخصصة للأجور.

وتمنع الضوابط المالية لرابطة الدوري الإسباني الأندية من إنفاق أكثر من 70 بالمئة من ميزانيتها على الرواتب.

وبلغت ميزانية برشلونة لهذا الموسم 695 مليون يورو، نحو 730 مليونا و700 ألف دولار، ويدفع النادي أعلى رواتب في إسبانيا وثاني أعلى الرواتب في العالم بعد مانشستر يونايتد بحسب أحدث مسح لرواتب الرياضيين في العالم.

وأشار غراو إلى أن الوسيلة الوحيدة لتجديد عقد ميسي تكون عبر زيادة الأرباح. وسيحصل النادي على 55 مليون يورو سنويا من شركة راكوتن اليابانية في أحدث عقد رعاية وهو العقد الأكبر على مستوى العالم.

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