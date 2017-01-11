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الخطوط القطرية تفتتح صالة "البريميوم" بمطار شارل ديغول

11/1/2017

الخطوط القطرية تفتتح صالة "البريميوم" بمطار شارل ديغول

يفتتح غدا الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر  صالة "البريميوم" بمطار شارل ديغول بباريس.

وقد سبق أن دشنت صالة الخطوط الجوية القطرية بكل من دبي ولندن .

كما فازت الخطوط القطرية بأفضل صالة رجال أعمال في العالم وفقا لجائزة سكاي تراكس كما فازت بأفضل صالة انتظار بالشرق الأوسط صالة المرجان بمطار حمد الدولي وذلك ضمن جائزة بيزنس ترافيل.

وتصدرت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول عربيا والرابع عالميا بين أكثر شركات الطيران انضباطا في مواعيد رحلاتها حول العالم خلال 2016، بنسبة انضباط في الرحلات بلغت 86.34%.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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