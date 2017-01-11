الجيش الإسرائيلي: حماس تنصب "فخاخ عسل" لاختراق هواتف جنود

قال الجيش الإسرائيلي إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تستخدم صور نساء شابات ولغة عبرية دارجة للدردشة مع عشرات الجنود الإسرائيليين على الانترنت مما يجعلها تسيطر على كاميرات وميكروفونات هواتفهم المحمولة.

وقال ضابط إن حماس لم تحصل على أسرار عسكرية مهمة في العملية التي كانت تهدف لجمع معلومات.

وأشار الضابط إلى إن حماس تعمل من خلال فيسبوك بشكل أساسي وتستخدم هويات مزورة وصورا لنساء شابات لاجتذاب الجنود.

وفي إحد نماذج المحادثات التي تم عرضها، كتبت "امرأة" تقول "لحظة واحدة سأرسل لك صورة يا عزيزي"، ورد الجندي ضاحكا "موافق" قبل أن تظهر له صورة امرأة شقراء ترتدي لباس البحر.

ووفقا لنموذج المحادثة الذي عرضه الضابط اقترحت المرأة بعد ذلك أن يقوما معا بتنزيل "تطبيق بسيط يسمح لنا بإجراء دردشة بالفيديو".

وأضاف الضابط أن معظم الجنود من رتب صغيرة وأن حماس مهتمة بشكل كبير بجمع المعلومات عن مناورات الجيش الإسرائيلي وحجم القوات والأسلحة في منطقة غزة.

واكتشف الجيش الاختراق عندما بدأ جنود يبلغون عن أنشطة مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي واكتشفوا عشرات الهويات المزورة التي استخدمتها حماس لاستهداف الجنود.

وفي 2001 استدرج شاب إسرائيلي عمره 16 عاما إلى الضفة الغربية المحتلة حيث قتل برصاص مسلحين فلسطينيين بعد أن دخل في علاقة عبر الانترنت مع امرأة فلسطينية تظاهرت بأنها سائحة أمريكية.