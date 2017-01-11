إسرائيل تصادق على بناء مستوطنة مكان منزل منفذ عملية القدس

طفلان يقفان أمام منزلهما المهدم في حي جبل المكبر (الجزيرة)

صادقت بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لبناء استيطاني جديد في القدس الشرقية، وتخطط لبناء 2500 وحدة استيطانية مكان منزل الشهيد فادي قنبر والمنطقة المحيطة به في جبل المكبر بالقدس الشرقية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة معاً الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الاربعاء ففي الوقت الذي تستعد فيه قوات الاحتلال لهدم منزل الشهيد قمبر منفذ عملية الدهس بالقرب من مستوطنة "أرمون هنتسيف"، فإن بلدية الاحتلال تستعد لبناء استيطاني جديد في المنطقة التي تسكن فيها عائلة الشهيد، ويدور الحديث عن بناء 2500 وحدة استيطانية في منطقة شارع قنبر في جبل المكبر.

وقامت بلدية الاحتلال بتوزيع إخطارات هدم على أصحاب منازل في منطقة قنبر في حي جبل المكبر حيث كان يقطن الشهيد فادي، أبلغتهم فيها بأنهم يسكنون في بيوت ومنازل غير مرخصة، بحسب موقع عربيل (صوت إسرائيل والتلفزيون الإسرائيلي بالعربية).

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر، سليمان مطر، إن هذه المنازل قائمة قبل عام 1967 وما تقوم به بلدية الاحتلال عبارة عن عقوبات جماعية مرفوضة.

وتحت عنوان "الرد على حي الإرهاب"، بحسب وصف صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، جاء أن حقيقة كون فادي القنبر من جبل المكبر لم تفاجئ أحدًا، باعتبار أن عدة عمليات نفذت مؤخرًا كان منفذوها من الحي ذاته واستهدفت المستوطنة ذاتها المقامة على أراضي جبل المكبر.

وكتب موقع عرب48 نقلاً عن الصحيفة الإسرائيلية، أن الحديث عن الحي الذي خرج منه منفذو عملية الكنيس في "هار نوف"، وعملية إطلاق النار على خط 78، وعمليات طعن ودهس ضمن موجة العمليات التي نفذت في السنة الأخيرة.

وقالت إن عملية الدهس الأخيرة أوضحت أنه لا يمكن الاكتفاء بالإجراءات ضد عائلة منفذ العملية، وبضمنها إلغاء المكانة القانونية وسحب كافة الحقوق من والدة الشهيد ومن 12 آخرين من أبناء عائلته، بينهم عمه وأبناء أعمامه، وأبناء أشقائه.

وذكرت الصحيفة على لسان رئيس بلدية الاحتلال إنها ستشدد في فرض الإجراءات في الحي، وأن الشاباك سيقوم بعملية مسح لمن أسماهم بـ"الجهات المحرضة"، ومن بين أبرز الخطوات العقابية هو هدم البيوت، بالإضافة لتشديد جباية الديون والضرائب والرسوم.

وكان الشهيد فادي قنبر قد نفذ عملية دهس بشاحنة، الأحد الماضي، ضد جنود الاحتلال في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة، قتل خلالها 4 جنود إسرائيليين وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة.