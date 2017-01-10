فيديو: 5 ملايين مشاهدة لـ"أسعد كلب في العالم"

حصد مقطع مصور جاء تحت عنوان "أسعد كلب في العالم"، نحو 5 ملايين و55 ألف مشاهدة خلال 18 ساعة من نشره على صفحة UNILAD بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لأكثر من 300 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر الفيديو كلباً أبيض اللون وهو يبتسم ابتسامة عريضة سعيداً بفراشة جميلة تقف على إحدى الزهور أعلى أنفه، وحاول الكلب أن يظل هادئاً بلا حراك حتى لا تطير الفراشة.

وظل الكلب مبتسماً طويلاً بسعادة غامرة حتى سقطت الزهرة ومعها الفراشة، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسع المدى على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أُطلق عليه "أسعد كلب في العالم".

وكتب مصور الفيديو "إذا كنت تواجه يومًا حالة من القرف.. فقط تذكر سعادة هذا الكلب الجميل واستمتع بمشاهدته".