شاهد: 3 ابتكارات مذهلة لشغل وقت فراغ طفلك

حصد مقطع مصور لثلاث أفكار مذهلة لابتكارات تشغل فراغ الطفل وتنمي فكره، نحو مليونين و800 ألف مشاهدة في أقل من يوم على نشره بصفحة 5-Minute Crafts على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالإضافة لنحو 85 ألف تفاعل ومشاركة وتعليق.

وأظهر الفيديو سيدة تقوم بصناعة تليسكوب باستخدام زجاجة مياه بلاستيكية فارغة، وعدسة مكبرة وأخرى صغيرة، وبأدوات أكثر بساطة عبارة عن عبوة بلاستيكية فارغة لها غطاء بلاستيكي شفاف رسمت عليه طائر الخفاش ووضعت بداخل العبوة كشاف إضاءة صغير وأطفأت الأنوار وبدأت تحركه ليبدو كما لو كان حقيقياً.

أما الابتكار الثالث فكان عبارة عن 3 مواسير بلاستيكية ومرآة استطاعت من خلالها صنع جهاز مراقبة مذهل، وجاءت فكرة الابتكارات الثلاث البسيطة والمدهشة، لشغل وقت فراغ الأطفال بما يفيد عقولهم وينمي فكرهم ويقوى لديهم حس الإبداع والإحساس بالإنجاز.